Хантер – об 1/2 финала Кубка России с «Уралмашем»: у «Зенита» будет другая команда

Форвард «Зенита» Винс Хантер дал комментарий относительно предстоящего полуфинального матча Кубка России с «Уралмашем». Встреча пройдёт завтра, 15 марта, в Екатеринбурге и начнётся в 18:00 по московскому времени.

«Я не думаю, что история противостояний будет слишком важна, потому что в Лиге ВТБ мы играем полным составом. Это будет совершенно другое. Фактически, можно сказать, что у нас будет другая команда, поэтому я бы не стал сравнивать. Формат «Финала четырёх» Кубка России? Я думаю, это просто как любой другой турнир. Но здесь, чтобы выиграть, нужны всего две игры. Нам необходимо сосредоточиться и сделать это», — приводит слова Хантера пресс-служба «Зенита».

Отметим, что по регламенту турнира в заявке команды на матч могут присутствовать лишь два легионера.

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