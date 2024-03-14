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Вергун высказался о возможном преимуществе «Уралмаша» благодаря его опыту тренера сборной

Вергун высказался о возможном преимуществе «Уралмаша» благодаря его опыту тренера сборной
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун ответил на вопрос по поводу возможного преимущества его команды в Кубке России благодаря его опыту работы в сборной Беларуси. В белорусской команде Вергун также трудится в качестве главного тренера. Напомним, в полуфинале Кубка России «Уралмаш» встретится с «Зенитом». Игра пройдёт завтра, 15 марта, и начнётся в 18:00 мск.

«Работа в сборной в корне, наверно, отличается от работы в клубе, и я бы не искал здесь никаких параллелей. Сборные иногда собираются всего на три дня. И, может быть, самую важную игру года нужно играть после трёх-четырёх тренировок. В клубной работе гораздо больше пространства для манёвров. Я бы не искал параллелей», — сказал Вергун на пресс-конференции.

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