37 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Финикс» и гарантировать участие в плей-офф НБА

Сегодня, 15 марта, в Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Бостон Селтикс» и «Финикс Санз». Хозяева одержали победу со счётом 127:112.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 37 очков, пять подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде лёгкий форвард Джейсон Тейтум отметился 26 очками, пятью подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Финикса» стал атакующий защитник Девин Букер. Он набрал 23 очка, совершил два подбора и отдал семь передач. Атакующий защитник Брэдли Бил отметился 22 очками, тремя подборами и семью передачами.

После 66 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 52 победами и 14 поражениями. «Финикс Санз» расположился на восьмой строчке Западной конференции с 38 победами в 66 играх. Отметим, что «Селтикс» гарантировали себе участие в плей-офф.