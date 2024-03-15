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Бостон Селтикс — Финикс Санз 117:112, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 15 марта

37 очков Брауна помогли «Бостону» обыграть «Финикс» и гарантировать участие в плей-офф НБА
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Сегодня, 15 марта, в Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Бостон Селтикс» и «Финикс Санз». Хозяева одержали победу со счётом 127:112.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 112
Финикс Санз
Финикс
Бостон Селтикс: Браун - 37, Тейтум - 26, Хорфорд - 24, Уайт - 13, Холидэй - 9, Хозер - 8, Тиллман - 5, Притчард - 3, Корнет - 2, Бриссетт, Спрингер, Михайлюк, Кета
Финикс Санз: Букер - 23, Бил - 22, Аллен - 20, Дюрант - 20, Бол - 10, Нуркич - 8, Родди - 4, Уэйнрайт - 3, Янг - 2, О'Нил, Ойбанкс, Литтл

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 37 очков, пять подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде лёгкий форвард Джейсон Тейтум отметился 26 очками, пятью подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Финикса» стал атакующий защитник Девин Букер. Он набрал 23 очка, совершил два подбора и отдал семь передач. Атакующий защитник Брэдли Бил отметился 22 очками, тремя подборами и семью передачами.

После 66 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 52 победами и 14 поражениями. «Финикс Санз» расположился на восьмой строчке Западной конференции с 38 победами в 66 играх. Отметим, что «Селтикс» гарантировали себе участие в плей-офф.

Регулярка НБА. Турнирная таблица
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