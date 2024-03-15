Все результаты игрового дня НБА 15 марта
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Сегодня, 15 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 15 марта
- «Бостон Селтикс» — «Финикс Санз» — 127:112.
- «Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» — 135:119.
- «Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:126.
- «Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:105.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Йорк Никс» —: —.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» —: —.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Бостона» Джейлена Брауна. На его счету 37 очков, пять подборов и три результативных передачи. Также стоит упомянуть защитника «Рокетс» Джейлена Грина. Он набрал 37 очков, совершил восемь подборов и отдал две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 112
Финикс Санз
Финикс
Бостон Селтикс: Браун - 37, Тейтум - 26, Хорфорд - 24, Уайт - 13, Холидэй - 9, Хозер - 8, Тиллман - 5, Притчард - 3, Корнет - 2, Бриссетт, Спрингер, Михайлюк, Кета
Финикс Санз: Букер - 23, Бил - 22, Аллен - 20, Дюрант - 20, Бол - 10, Нуркич - 8, Родди - 4, Уэйнрайт - 3, Янг - 2, О'Нил, Ойбанкс, Литтл
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
135 : 119
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Хьюстон Рокетс: Грин - 37, Ванвлит - 27, Томпсон - 20, Смит II - 16, Ландейл - 13, Брукс - 13, Баллок - 3, Тэйт - 2, Уильямс - 2, Грин - 2, Холидей, Марьянович
Вашингтон Уизардс: Пул - 25, Авдия - 24, Кузма - 23, Джонс - 13, Кисперт - 11, Кулибали - 10, Бернард - 7, Оморуи - 4, Дэвис - 2, Батлер, Болдуин Мл., Шампани, Гилл
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 126
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Дерозан - 21, Вучевич - 19, Карузо - 17, Драммонд - 15, Картер - 12, Крэйг - 12, Досунму - 7, Терри - 4, Битим - 2, Дрелл - 2, Фанк, Тэйлор
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 28, Леонард - 27, Пауэлл - 18, Хиланд - 17, Мэнн - 12, Коффи - 9, Зубац - 6, Бостон - 5, Тайс - 4, Примо, Такер, Мун, Пламли
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Лопес - 19, Лиллард - 17, Грин - 14, Коннотон - 9, Краудер - 9, Портис - 8, Беверли - 6, Галлоуэй, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Роллинз
Филадельфия Сиксерс: Макси - 30, Харрис - 15, Пэйн - 13, Лоури - 12, Убре - 9, Хилд - 9, Бамба - 5, Батюм - 5, Мартин - 4, Рид - 3, Даутин, Каунсил
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
93 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 31, Бэнтон - 16, Хендерсон - 12, Мюррэй - 10, Хагенс - 8, Камара - 7, Тибулл - 5, Минайя - 4, Браун, Шарп, Рит, Рупер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Дивинченцо - 12, Ануноби - 12, Хартенштайн - 9, Харт - 7, Макбрайд - 6, Бёркс - 5, Богданович - 5, Ачиува - 4, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 27, Гидди - 18, Дорт - 12, Холмгрен - 11, Джо - 8, Хэйворд - 6, Уильямс - 5, Уильямс - 3, Уоллес - 3, Уиггинс - 2, Уотерс III, Бийомбо, Мускала
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Хардуэй-младший - 23, Гэффорд - 19, Джонс - 10, Харди - 9, Экзам - 7, Вашингтон - 6, Лайвли - 4, Клебер - 3, Грин - 2, Пауэлл, Лоусон, Моррис
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