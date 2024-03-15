Сегодня, 15 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 15 марта

«Бостон Селтикс» — «Финикс Санз» — 127:112.

«Хьюстон Рокетс» — «Вашингтон Уизардс» — 135:119.

«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:126.

«Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:105.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Йорк Никс» —: —.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» —: —.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Бостона» Джейлена Брауна. На его счету 37 очков, пять подборов и три результативных передачи. Также стоит упомянуть защитника «Рокетс» Джейлена Грина. Он набрал 37 очков, совершил восемь подборов и отдал две передачи.