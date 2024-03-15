Управленец клуба НБА оценил вероятность прихода в лигу старшего сына Леброна

Неназванный управленец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из Восточной конференции высказался по поводу ситуации вокруг сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — Бронни. В частности, менеджер оценил вероятность попадания Бронни в НБА через драфт.

«Я не знаю, настроен ли он [Бронни Джеймс] покинуть университет. Но я знаю, что некоторые команды рассмотрят возможность его выбора [на драфте] в надежде, что они также смогут подписать Леброна. Думаю, многие готовятся к тому, что Бронни по итогам заявится на драфт.

Большинство команд, даже если вероятность прихода Леброна составит 1%, может рассмотреть этот вариант [выбора Бронни]. Я удивлюсь, если он не выставит свою кандидатуру. Он останется дома тогда? Я не знаю», — приводит слова управленца ESPN US.