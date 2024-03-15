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В Еврокубке определились полуфинальные пары

В Еврокубке определились полуфинальные пары
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Вчера, 14 марта, в Еврокубке состоялся последний матч стадии 1/4 финала. «Париж» на домашней арене победил испанский клуб «Ховентуд» и стал последним полуфиналистом турнира. Самым результативным в составе победителей был Ти Джей Шортс, набравший 21 очко, сделавший три подбора и девять результативных передач.

Результаты четвертьфинальных встреч:

«Бурк» — «Прометей» — 95:82;
«У-БТ» — «Лондон Лайонс» — 79:91;
«Хапоэль Тель-Авив» — «Бешикташ» — 89:94;
«Париж» — «Ховентуд» — 86:70.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Бурк» – «Бешикташ»;
«Париж» – «Лондон Лайонс».

Еврокубок. Календарь

Отметим, что в полуфиналах команды будут играть до двух побед. Игры состоятся т с 26 марта по 3 апреля.

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