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Кто по итогам одержит победу в «Финале четырёх» Кубка России по баскетболу?

Кто по итогам одержит победу в «Финале четырёх» Кубка России по баскетболу?
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Сегодня, 15 марта, начнётся «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу. Первая игра стартует в 15:00 по московскому времени, заключительная — в 17:30 мск. Игровой день начнётся встречей «Нижнего Новгорода» и МБА. Затем встретятся «Зенит» и «Уралмаш». «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – кто по итогам одержит победу в «Финале четырёх» Кубка России по баскетболу?

Расписание Кубка России по баскетболу. Полуфиналы, 15 марта:

«Пари Нижний Новгород» — МБА (15:00 мск);
«Зенит» — «Уралмаш» (17:30 мск);

Матч за третье место

Игра состоится 17 марта и начнётся в 14:00 мск.

Финал

Игра пройдёт 17 марта и начнётся в 17:00 мск.

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