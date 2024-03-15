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Член Зала славы ФИБА и баскетбола Шмидт категорично высказался об иностранцах в НБА

Член Зала славы ФИБА и баскетбола Шмидт категорично высказался об иностранцах в НБА
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Член Зала славы ФИБА и баскетбола Оскар Шмидт признался, что иностранцы в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ему нравятся намного больше, чем американские игроки.

«Мне нравится смотреть за игрой Луки Дончича, мне нравится смотреть за игрой Николы Йокича. Мне нравится смотреть за игрой всех легионеров… потому что они намного лучше, чем американские игроки. Они намного лучше. Посмотрите на Йокича – он должен в третий раз стать самым ценным игроком НБА. На площадке он может делать абсолютно всё», — сказал Шмидт на канале Pablo Torre Finds Out в YouTube.

Ранее Оскар объяснил, почему член Зала славы и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант считал его своим любимым баскетболистом.

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