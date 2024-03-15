Брат владелицы «Лейкерс» намерен баллотироваться в президенты США

Джонни Басс, брат владелицы клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс, собирается баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов Америки. Об этом говорится на официальном сайте Джонни.

«Я вижу Америку, где расовое равенство является не просто идеалом, но реальностью для каждого гражданина. Где наша политика отражает нашу приверженность планете, и где образование открывает двери в светлое будущее», — говорится в заявлении Джонни.

Как информирует Los Angeles Times, Басс подал заявление в Федеральную избирательную комиссию и намерен баллотироваться как независимый кандидат. Согласно правительственным отчётам, он уже потратил $ 118,026.66.

Ранее управленец клуба НБА оценил вероятность прихода в лигу старшего сына Леброна.