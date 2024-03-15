Дрэймонд Грин считает, что Вембаньяма более талантливый игрок, чем Чет Холмгрен

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сравнил по уровню навыков центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму и центрового «Оклахома-Сити Тандер» Чета Холмгрена.

«Виктор Вембаньяма не так слаб, как могут подумать некоторые люди, взглянув на его внешность. На самом деле он довольно силён, но ему нужно стать ещё сильнее. Кроме того, у него большой потенциал. Он предан баскетболу и хочет стать великим игроком.

Чет Холмгрен, с другой стороны, тоже талантливый игрок, и люди часто сравнивают их между собой. Однако мне кажется, что между этими двумя игроками всё ещё существует пропасть. Оба обладают большим потенциалом, но Виктор всё же обладает уникальным набором навыков, который выделяет его из толпы»‎, — приводит слова Грина портал Sportskeeda.