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«Зенит» победил «Уралмаш» и стал финалистом Кубка России

«Зенит» победил «Уралмаш» и стал финалистом Кубка России
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Сегодня, 15 марта, в Екатеринбурге в дворце игровых видов спорта «Уралочка» завершился полуфинальный матч Кубка России, в рамках которого встретились команды «Зенит» и Уралмашем. Победу со счётом 78:58 (27:7, 13:26, 27:14, 11:11) одержали представители Санкт-Петербурга.

Winline Кубок России . 1/2 финала
15 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
78 : 58
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Фрейзер, Захаров, Шевчук, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Зубков, Торопов, Хантер, Рыжов
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Пынько, Писклов, Новиков, Уиттакер, Балашов, Михеев, Юрков, Прощенко, Манихин

Таким образом, звание чемпионов России разыграют между собой «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Их игра запланирована на 17 марта 2024 года. Начало встречи назначено на 17:00 по мск.

Напомним, что «Пари Нижний Новгород» является действующим обладателем трофея турнира.

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