«Зенит» победил «Уралмаш» и стал финалистом Кубка России

Сегодня, 15 марта, в Екатеринбурге в дворце игровых видов спорта «Уралочка» завершился полуфинальный матч Кубка России, в рамках которого встретились команды «Зенит» и Уралмашем. Победу со счётом 78:58 (27:7, 13:26, 27:14, 11:11) одержали представители Санкт-Петербурга.

Таким образом, звание чемпионов России разыграют между собой «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Их игра запланирована на 17 марта 2024 года. Начало встречи назначено на 17:00 по мск.

Напомним, что «Пари Нижний Новгород» является действующим обладателем трофея турнира.