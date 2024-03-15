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«Уралмаш» и МБА проведут игру за третье место в рамках Кубка России

«Уралмаш» и МБА проведут игру за третье место в рамках Кубка России
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Сегодня, 15 марта, по итогам полуфинальных матчей определились финалисты турнира Кубка России, а также команды, которые будут сражаться за третье место.

В игре за третье место Кубка России встретятся команда из Екатеринбурга «Уралмаш» и московская команда МБА. Игра назначена на 17 марта и запланирована на 14:00 по мск.

Напомним, сегодня, 15 марта, «Уралмаш» уступил петербургскому клубу «Зенит» с счётом 58:78. Крайне успешным игроком «Уралмаша» в этой встрече стал представитель США центровой Октавиус Эллис, который набрал в ходе матча 17 очков и оформил семь подборов.

МБА, в свою очередь, уступила команде «Пари Нижний Новгород» в упорной игре со счётом 71:78. Наиболее успешным игроком МБА в этой игре стал лёгкий форвард Владислав Трушкин, которому удалось набрать 15 очков, а также сделать четыре подбора и две результативные передачи.

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