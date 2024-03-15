«Они считают, что у «Лейкерс» и «Уорриорз» есть шанс». Чарльз Баркли высмеял экспертов ESP

Член Зала славы НБА Чарльз Баркли высмеял экспертов ESPN за то, что они, по его мнению, ошибочно продолжают говорить, что «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» являются претендентами на попадание в плей-офф.

Он начал с Шакила О'Нила, который отметил, что у этих команд есть теоретические шансы на плей-офф. Баркли назвал это «нереальным» и сравнил его с CBI* в студенческом баскетболе, где команды выбираются не по спортивному признаку.

«Эти идиоты думают, что у «Лейкерс» и «Уорриорз» есть шанс. Им следует попросить Адама Сильвера, чтобы он всё организовал», — приводит слова Баркли Uproxx.

* В College Basketball Invitational выбираются команды, которые не были отобраны для участия в баскетбольном турнире NCAA и которые готовы заплатить вступительный взнос за участие в турнире.

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» занимают девятое и 10-е места в регулярном чемпионате.