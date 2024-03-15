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Ричард Джефферсон поделился воспоминаниями о совместной игре с Леброном Джеймсом

Ричард Джефферсон поделился воспоминаниями о совместной игре с Леброном Джеймсом
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ричард Джефферсон рассказал об опыте игры с известным игроком Леброном Джеймсом.

В феврале 2009 года состоялась игра между «Милуоки Бакс», за которую выступали Джефферсон и «Кливленд Кавальерс», игроком которой был Джеймс. По словам Джефферсона, перед игрой они делали упор на блокировании Мо Уильямса, который, как они считали, был главной угрозой их победы в той встрече. Но удивил Леброн.

«В том матче Леброн набрал около 15 очков за полторы минуты. Это был один из тех дней, когда он просто решил забросить пять трёхочковых в первой четверти игры. А во второй четверти у Джеймса было уже около 30 очков. О чём мы вообще говорим (реплика адресована тогдашнему тренеру «Милуоки Бакс» Скотту Скайлзу, который после первой четверти не менял установку. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Джефферсона портал The Sports Rush.

По итогам той встречи Леброн Джеймс набрал 55 очков, а также сделал пять подборов, девять результативных передач и отразил 55,2% бросков.

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