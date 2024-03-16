Девин Букер: в 2011 году я писал, что Кевин Дюрант — мой любимый игрок, но Леброн — лучший

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер рассказал о своём отношении к партнёру по команде — лёгкому форварду Кевину Дюранту.

«Вы просто имеете дело с парнем, который действительно любит своё дело. С самого начала я был его большим фанатом; знаете, у меня был твит от 2011 года, в котором я написал, что Кевин Дюрант — мой любимый игрок, но Леброн — лучший», — приводит слова Букера Fadeaway World.

Девин Букер и Кевин Дюрант выступают за один клуб с февраля 2023 года, когда Кевин был обменян «Финикс Санз» из «Бруклин Нетс». В текущем сезоне средняя статистика Дюранта за матч составляет 28,3 очка, 6,6 подборов и 5,4 результативных передач. Букер в среднем набирает 27,4 очка, 4,6 подбора и 6,8 передачи за матч.