34 очка Зайона Уильямсона помогли «Пеликанс» обыграть «Клипперс»

Сегодня, 16 марта, в Нью-Орлеане состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева одержали победу со счётом 112:104.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон. На его счету 34 очка, семь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Трей Мерфи III отметился 14 очками, шестью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал форвард Пол Джордж. Он набрал 26 очков, совершил пять подборов и отдал шесть передач. Другой форвард Кавай Леонард отметился 23 очками, семью подборами и двумя передачами.

После 66 матчей «Пеликанс» занимает пятое место в Западной конференции с 40 победами и 26 поражениями. «Клипперс» расположился на четвёртой строчке с 42 победами в 66 играх.