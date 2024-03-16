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Пеликанс – Клипперс 112:104, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 16 марта

34 очка Зайона Уильямсона помогли «Пеликанс» обыграть «Клипперс»
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Сегодня, 16 марта, в Нью-Орлеане состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева одержали победу со счётом 112:104.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
112 : 104
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 34, Мёрфи - 14, Ингрэм - 13, Нэнс - 12, Макколлум - 11, Альварадо - 9, Маршалл - 8, Джонс - 7, Валанчюнас - 4, Хоукинс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 26, Леонард - 23, Пауэлл - 15, Мэнн - 9, Зубац - 9, Коффи - 8, Такер - 6, Хиланд - 5, Пламли - 3, Бостон, Тайс, Примо, Мун

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон. На его счету 34 очка, семь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Трей Мерфи III отметился 14 очками, шестью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал форвард Пол Джордж. Он набрал 26 очков, совершил пять подборов и отдал шесть передач. Другой форвард Кавай Леонард отметился 23 очками, семью подборами и двумя передачами.

После 66 матчей «Пеликанс» занимает пятое место в Западной конференции с 40 победами и 26 поражениями. «Клипперс» расположился на четвёртой строчке с 42 победами в 66 играх.

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