Никола Йокич — о Викторе Вембаньяме: он изменит игру — это 100%

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о лидере «Сан-Антонио Спёрс» 20-летнем форварде Викторе Вембаньяме.

«Вембаньяма играет жёстко и очень старается. Как я уже сказал, я думаю, что он усердно работает и не принимает свою игру как должное. Он совершает ошибки, что нормально. Я думаю, что шумиха вокруг него немного сбивает, но он привыкнет, парню всего 20 лет. Он изменит игру — это 100%. Он уже на этом пути, так что, ребята, просто наслаждайтесь, следите за шоу и позвольте парню изменить правила игры», — приводит слова Йокича Give me Sport.

Прошлым вечером «Спёрс» на домашнем паркете проиграли «Наггетс» со счётом 106:117. Йокич стал самым результативным игроком матча, набрав 46 очков. Вембаньяма установил уникальное достижение НБА, став первым игроком, который за один сезон сделал более 200 передач, 200 блок-шотов и забросил 100 трёхочковых.