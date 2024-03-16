«После некоторых заслонов он просто умирает». Управленец клуба НБА — о Бронни Джеймсе

Неназванный управленец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выразил мнение, что Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, должен остаться в университете, чтобы продолжить своё выступление на студенческом уровне — в NCAA.

«Мы бы порекомендовали Бронни вернуться в университет. Я буду честен, у нас не было больших ожиданий от Бронни перед началом сезона. Знаю, были предположения о его попадании в топ-20 выборов драфта, но наша команда не рассматривала его как игрока такого калибра.

Если его и будут рассматривать [как члена команды], то прежде всего с оборонительной точки зрения. Играть где-нибудь на фланге, но при этом он будет иметь проблемы против более быстрых защитников — после некоторых заслонов он просто умирает», — приводит слова управленца ESPN US.