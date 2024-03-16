Евролига отложила решение о вступлении арабского клуба

Евролига задерживает объявление о вступлении в свой состав клуба из Дубая, которое должно было выйти на днях.

Причиной этого называют то, что Лига AБA (Адриатическая лига) отсрочила решение включить Дубай в свой чемпионат. Акционеры Евролиги хотят, чтобы Дубай выступал в любой региональной лиге, не обязательно конкретно в ней. Однако именно Адриатическая лига является главным кандидатом на включение арабской команды. Теперь этот вопрос будет рассматриваться на заседании руководства организации во вторник, 19 марта.

Главная причина разногласий между клубом и лигой — финансы. Дубай должен заплатить за вступление в лигу € 1,5 млн за сезон. АБА запрашивает больше, но команда не согласна и также рассматривает другие пути.

Вступление Дубая в лигу — особый случай, и из-за увеличение количества команд-участниц не станут притеснять местные клубы, убирая их из соревнований Евролиги.