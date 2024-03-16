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Главный тренер УНИКСа Перасович: «Енисей» преподнёс большой сюрприз

Главный тренер УНИКСа Перасович: «Енисей» преподнёс большой сюрприз
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над красноярским «Енисеем» в матче второго этапа Единой лиги ВТБ (93:69).

«Мы серьёзно готовились к матчу в Красноярске, поскольку в первом круге очень легко здесь проиграли. Знали, на что способен «Енисей», и понимали, что предстоит сложная игра. Красноярцы преподнесли большой сюрприз, демонстрируя отличный баскетбол на протяжении всего сезона.

В первой половине УНИКС доминировал, однако нам никак не удавалось оторваться в счёте. В третьей четверти мы сыграли очень хорошо и создали себе преимущество более чем в 20 очков. Этот гандикап позволил нам полностью контролировать ситуацию в заключительной десятиминутке. Затем мы немного сбавили обороты, но это не помешало нам одержать крупную победу. Я очень доволен игрой команды. Рад, что после поражения в прошлом туре мы вернулись на победный путь», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Сейчас казанская команда занимает первое место в группе А, а её соперники — последнее.

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