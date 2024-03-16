Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Арсич — об УНИКСе: им удалось показать, почему они стали чемпионами

Арсич — об УНИКСе: им удалось показать, почему они стали чемпионами
Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал домашнее поражение от лидера группы А — казанского УНИКСа со счётом 69:93 в матче второго этапа Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю УНИКС, они заслужено победили. Сегодня на площадке им удалось показать, почему они занимают первое место в таблице и стали чемпионами в прошлом году. Мы промазали очень много открытых бросков, а в таких матчах нужно попадать свои шансы, выигрывать подбор, стараться зацепиться» — приводит слова Арсича пресс-служба клуба

«Енисей» находится на последней строчке в группе А, имея в активе 46 очков после 31 игры. Это поражение стало для красноярского клуба пятым кряду.

Следующий матч команда Арсича проведёт 20 марта в Москве с ЦСКА.

Материалы по теме
Главный тренер УНИКСа Перасович: «Енисей» преподнёс большой сюрприз
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android