Алексей Швед оформил трипл-дабл и помог «Шаньси» победить

Китайский клуб «Шаньси Лунгс», за который выступает россиянин Алексей Швед, победил «Нанкин Манкиз Сити» в очной встрече, которая состоялась сегодня, 16 марта, в рамках регулярного чемпионата Китайской Баскетбольной Ассоциации.

Игра завершилась со счётом 135:107. Алексей Швед смог оформить трипл-дабл. Также он набрал 29 очков, 10 подборов, 1 перехват, 1 блок-шот и 16 передач. На площадке он провёл суммарно 35 минут и 50 секунд.

«Шаньси Лунгс» в настоящий момент находятся на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Китая. В 44 играх команда одержала 22 победы и потерпела столько же поражений. Следующая игра им предстоит во вторник, 19 марта, против команды «Ляонин Флаин Леопардс».

Напомним, в прошлом сезоне Алексей играл за ЦСКА в рамках Евролиги, но решил покинуть команду по собственному желанию в августе 2023 года. С тех пор он выступает в китайской лиге.