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Игрок «Нижнего Новгорода» Бабурин высказался о предстоящем финале Кубка России с «Зенитом»

Игрок «Нижнего Новгорода» Бабурин высказался о предстоящем финале Кубка России с «Зенитом»
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Защитник команды «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин дал комментарий по поводу предстоящего финального матча Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». В прошлом сезоне команды также вышли в финал, где победу одержали нижегородцы.

Winline Кубок России . 1/2 финала
15 марта 2024, пятница. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
78 : 71
МБА
Москва
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Ганькевич, Смит, Чадов, Ивлев, Хвостов, Стребков, Беленицкий, Гафуров, Близнюк, Воронцов, Бабурин
МБА: Исмаилов, Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов

«Как показала игра с МБА, все, кто были на площадке, нам очень важны. А те, кто не вышел, возможно, помогут нам уже в это воскресенье своей энергией и силами, которые сохранились на сегодняшний день. Важны, в том числе ребята, которые не попали в список 12 игроков.

Национальный Кубок есть кубок — это огромное достижение и гордость для клуба, для города, для болельщиков. Он имеет для нас абсолютно такое же значение, как и в прошлом году, ни больше ни меньше»‎, — приводит слова Бабурина пресс-служба Российской Федерации Баскетбола.

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