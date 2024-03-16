Джош Небо вновь стал самым ценным игроком в матче Евролиги

Американский баскетболист израильской команды «Маккаби Тель-Авив» Джош Небо второй раз за сезон-2023/2024 Евролиги стал самым ценным игроком.

В прошедшем матче, который состоялся 14 марта, с командой «Црвена Звезда» в рамках 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги Джош Небо набрал 33 очка, оформил дабл-дабл из 18 очков, а также сделал 13 подборов и отразил семь из девяти атак на двухочковой дистанции. Игра закончилась победой «Маккаби Тель-Авив» со счётом 84:80.

Ранее в этом же сезоне Джош также становился самым ценным игроком во встрече с «Басконией» в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В среднем за игру Джош Небо набирает 10,5 очков и делает 7,0 подборов.