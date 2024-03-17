Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов скоро вернется в строй

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Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов скоро должен вернуться в игру.

Главный тренер греческой команды Георгиос Барцокас сказал в телевизионном интервью после матча «Олимпиакос» — «Кардица» в рамках Греческой баскетбольной лиги, что Милутинов должен вернуться в строй через две недели.

Сербский игрок получил перелом лодыжки в дерби 15-го тура Греческой баскетбольной лиги между афинским «Панатинаикосом» и «Олимпиакос». Позже он перенес хирургическую операцию.

С возвращением Милутинова центральная ось «Олимпиакоса», в которую входят такие игроки, как Мустафа Фалль, Мозес Райт и Филип Петрусев, должна усилиться еще больше.

В наполненном травмами сезоне, бывший центровой московского ЦСКА Милутинов набирает в среднем 8,7 очка за игру и делает 5,8 подбора.

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