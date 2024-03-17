Комментаторы «Чикаго» поверили в фейковую новость о завершении карьеры Дерриком Роузом

Комментаторы, работавшие на матче «Чикаго Буллз» с «Вашингтон Уизардс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, поверили в неправдивую новость о том, что разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Деррик Роуз завершил профессиональную карьеру.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Деррик Роуз завершил карьеру после 15 сезонов… Только подумайте, какие новости для «Буллз» сегодня, Деннис Родман пришёл на эту игру, а теперь после 15 сезонов случается такое, первый пик 2008 года завершил карьеру», – сказали комментаторы во время трансляции.

Роуз является самым молодым обладателем награды MVP в истории НБА. В 21 год он был лидером «Чикаго», который доминировал в Восточной конференции, показывая результат лучше, чем большое «трио» в «Хит».

Отметим, что Роуз на протяжении последней части карьеры боролся с травмами и побывал в большом количестве команд НБА — «Кливленде», «Миннесоте», «Нью-Йорке», «Детройте». На данный момент Деррик выступает за «Мемфис».