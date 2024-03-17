Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит vs Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Комментаторы «Чикаго» поверили в фейковую новость о завершении карьеры Дерриком Роузом

Комментаторы «Чикаго» поверили в фейковую новость о завершении карьеры Дерриком Роузом
Аудио-версия:
Комментарии

Комментаторы, работавшие на матче «Чикаго Буллз» с «Вашингтон Уизардс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, поверили в неправдивую новость о том, что разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Деррик Роуз завершил профессиональную карьеру.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Деррик Роуз завершил карьеру после 15 сезонов… Только подумайте, какие новости для «Буллз» сегодня, Деннис Родман пришёл на эту игру, а теперь после 15 сезонов случается такое, первый пик 2008 года завершил карьеру», – сказали комментаторы во время трансляции.

Роуз является самым молодым обладателем награды MVP в истории НБА. В 21 год он был лидером «Чикаго», который доминировал в Восточной конференции, показывая результат лучше, чем большое «трио» в «Хит».

Отметим, что Роуз на протяжении последней части карьеры боролся с травмами и побывал в большом количестве команд НБА — «Кливленде», «Миннесоте», «Нью-Йорке», «Детройте». На данный момент Деррик выступает за «Мемфис».

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
127 : 98
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз: Досунму - 34, Вучевич - 29, Карузо - 16, Драммонд - 13, Дерозан - 13, Битим - 6, Терри - 6, Крэйг - 4, Картер - 2, Саного - 2, Тэйлор - 2, Фанк, Дрелл
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 16, Кулибали - 15, Пул - 13, Шампани - 11, Кузма - 11, Холмс - 7, Оморуи - 7, Болдуин Мл. - 6, Дэвис - 5, Батлер - 5, Гилл - 2, Авдия, Бернард
Сейчас читают:
Грустные истории. Пятёрка игроков НБА, чьи карьеры погубили травмы
Грустные истории. Пятёрка игроков НБА, чьи карьеры погубили травмы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android