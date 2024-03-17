Леброн Джеймс установил новое достижение в НБА для возрастных игроков

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил ещё одно достижение в НБА. 39-летний Леброн стал самым возрастным игроком в истории лиги, набравшим не менее 40 очков при истинном проценте попаданий 75% (в этом показателе собраны проценты реализации среднего, дальнего и штрафного бросков).

Этот рекорд Леброн Джеймс установил в завершившемся сегодня ночью домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз», который «озёрники» проиграли со счётом 121:128. Леброн стал самым результативным игроком матча.

Он набрал 40 очков, а также сделал восемь подборов и девять результативных передач. Ранее этот рекорд принадлежал выступавшему в 2019 году за «Финикс Санз» Джамалу Кроуфорду, которому на тот момент было 39 лет 20 дней. Отметим, что Леброну Джеймсу на данный момент 39 лет 77 дней.