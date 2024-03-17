«Клуб преодолел спад, дела у них налаживаются». Елевич — о неудачном периоде ЦСКА

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением насчёт того, смогли ли ЦСКА преодолеть спад из четырёх поражения подряд.

«Думаю, что они на таком подъеме, на фоне которого уже будут добиваться положительного результата и просто так не сдадутся. Без спадов не обходится, и всегда надо давать команде время на то, чтобы она с этим справилась. Хочется, чтобы неудачный этап закончился. Но мне кажется, что ЦСКА понемногу исправляет ситуацию, дела у них налаживаются. Думаю, клуб преодолел этот спад. Впереди нас ждет интересная борьба между ЦСКА и УНИКСом за первую строчку в регулярном чемпионате», — приводит слова Елевича издание «Матч ТВ».

Напомним, что с 4 февраля и до 5 марта ЦСКА не выиграли ни одной игры в рамках Единой Лиги ВТБ. Реабилитироваться команда смогла в очной встрече с клубом «Локоматив-Кубань» 10 марта. ЦСКА победили со счётом 96:82.