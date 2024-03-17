Евролига опробовала нововведение, с помощью которого можно смотреть матч от первого лица

В главном клубном континентальном соревновании Европы по баскетболу внедряется технология, с помощью которой можно смотреть баскетбольный матч от первого лица. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях Евролиги.

Видео можно посмотреть на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Ventures SA.

Первым игроком турнира, надевшим облегченную нательную телекамеру MindFly на игровую форму, стал хорватский центровой мюнхенской «Баварии» Данко Бранкович. В пятницу его команда обыграла «Жальгирис» со счетом 64:58.Благодаря новинке болельщики Евролиги по всему миру получили возможность увидеть игру глазами игрока.

Несмотря на камеру на майке, Бранкович провел одну из лучших игр в своей карьере. Его индекс эффективности (PIR) составил 14, это четвертый лучший результат в его первом сезоне в Евролиге. Отмечается, что первые тесты новой технологии начались еще восемь лет назад, а финальные проводились во время тренировок команд Евролиги.