Бывший тренер НБА: у Джордана не было ни одного недостатка на баскетбольной площадке

Бывший игрок Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) и экс-тренер команды «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Джексон ответил критикам, которые скептически настроены по отношению к игре и наследию Майкла Джордана, утверждая, что в нынешней эпохе НБА он не смог бы добиться такого же уровня.

«У Майкла Джордана не было недостатков на баскетбольной площадке. Он мог уйти вправо, влево, забить мяч со средней дистанции, трёхочковый, финишировать на краю или в центре.

Если вы пытались остановить его, то он вставал и отвечал. Он был отличным защитником, у которого не было слабых мест, как у баскетболиста. Так что приберегите свою критику и не позволяйте ей ввести вас в заблуждение», — сказал Джексон во время своего шоу на YouTube.