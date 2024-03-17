Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит vs Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Менталитет убийцы — это всё». Гарнетт опубликовал сообщение, посвящённое Брайанту

«Менталитет убийцы — это всё». Гарнетт опубликовал сообщение, посвящённое Брайанту
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и экс-член команды «Миннесота Тимбервулвз» Кевин Гарнетт прокомментировал отрывок из интервью легенды НБА Коби Брайанта, ставший популярным в социальных сетях. В нём Коби раскрывает свою жёсткую позицию к игрокам, которые не хотят побеждать.

«Менталитет… Всё дело в том, как вы мыслите… Иметь менталитет убийцы — это всё, что нужно для достижения цели», — написал Гарнетт в своих социальных сетях.

Кевина Гарнетта и Коби Брайанта часто сравнивают в данной плоскости, говоря о том, что у них схожий ментальный настрой. Они оба жёстко относились не только к соперникам, но и к своим товарищам, стремясь дать им понять, что их главной целью должна быть победа в каждой игре.

Заявление Пирса:
Пол Пирс рассказал, что отличает Леброна Джеймса от Кевина Дюранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android