«Менталитет убийцы — это всё». Гарнетт опубликовал сообщение, посвящённое Брайанту

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и экс-член команды «Миннесота Тимбервулвз» Кевин Гарнетт прокомментировал отрывок из интервью легенды НБА Коби Брайанта, ставший популярным в социальных сетях. В нём Коби раскрывает свою жёсткую позицию к игрокам, которые не хотят побеждать.

«Менталитет… Всё дело в том, как вы мыслите… Иметь менталитет убийцы — это всё, что нужно для достижения цели», — написал Гарнетт в своих социальных сетях.

Кевина Гарнетта и Коби Брайанта часто сравнивают в данной плоскости, говоря о том, что у них схожий ментальный настрой. Они оба жёстко относились не только к соперникам, но и к своим товарищам, стремясь дать им понять, что их главной целью должна быть победа в каждой игре.