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«Самара» обыграла на выезде «Минск» в матче Единой лиги

«Самара» обыграла на выезде «Минск» в матче Единой лиги
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Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Минск» и «Самара». Встреча закончилась со счётом 96:86 (18:21, 25:13, 12:19, 41:33) в пользу гостевой команды.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал защитник «Минска» Джарред Огунгбени-Джексон — на его счету 23 очка, четыре подбора, четыре передачи. В составе победителей самым результативным игроком стал тяжёлый форвард Далтон Хэйден. Он набрал 20 очков, сделал четыре подбора и три передачи.

Этот матч стал очередным проигрышным для БК «Минск», команда находится на последней строчке турнирной таблицы, ни одержав ни одной победы при 32 поражениях. «Самара» идёт на втором месте в группе Б, уступая лишь «Уралмашу».

Единая лига ВТБ . Группа Б
17 марта 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Минск
Минск
Окончен
86 : 96
Самара
Самара
Минск: Огунгбени-Джексон - 23, Чебашек - 14, Мотовилов - 13, Шливанчанин - 13, Смит - 8, Борисевич - 7, Микульский - 6, Дуду - 2, Коско, Мороз, Куратник, Секушенко
Самара: Далтон - 20, Роберсон - 19, Томпсон - 15, Ребич - 14, М. Кулагин - 11, Загорац - 11, Гудумак - 4, Викторов - 2, Зверев, Платонов, Умрихин
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