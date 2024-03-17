«Самара» обыграла на выезде «Минск» в матче Единой лиги

Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Минск» и «Самара». Встреча закончилась со счётом 96:86 (18:21, 25:13, 12:19, 41:33) в пользу гостевой команды.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Минска» Джарред Огунгбени-Джексон — на его счету 23 очка, четыре подбора, четыре передачи. В составе победителей самым результативным игроком стал тяжёлый форвард Далтон Хэйден. Он набрал 20 очков, сделал четыре подбора и три передачи.

Этот матч стал очередным проигрышным для БК «Минск», команда находится на последней строчке турнирной таблицы, ни одержав ни одной победы при 32 поражениях. «Самара» идёт на втором месте в группе Б, уступая лишь «Уралмашу».