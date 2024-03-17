Попович: никто не делает того, что делает Йокич, это феномен

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о звезде «Денвер Наггетс» сербском центровом Николе Йокиче после матча команд (106:117), который состоялся вчера, 16 марта.

«Я не думаю, что кто-то ещё может делать то, что делает Никола. Йокич – уникальный, потрясающий, фантастический феномен», — сказал Попович на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 29-летний Йокич стал автором уникального достижения. В матче с «Торонто Рэпторс» серб провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 35 очков (14 из 26 с игры, где 1 из 3 — трёхочковый), сделав 17 подборов, 12 результативных передач, шесть перехватов и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+12». Таким образом, он стал первым ив истории НБА, кому удалось оформить подобную статистическую линейку.