«Зенит» стал победителем Кубка России по баскетболу, обыграв «Пари Нижний Новгород»

В Екатеринбурге завершился финальный матч Кубка России по баскетболу между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 64:55 (18:12, 12:7, 11:13, 23:23) одержал «Зенит».

Лучшим игроком в составе победителей стал американский защитник Трент Фрейзер, набравший 18 очков и отдавший четыре передачи. Также отличился Георгий Жбанов, у него 11 очков и одна передача.

В «Нижнем Новгороде» самым результативным стал Кейси Шеперд, в его активе 13 очков и две передачи. 11 очков на счету Андрея Воронцевича.

Отметим, что для санкт-петербургского «Зенита» это первая победа в Кубке России.