«Зенит» стал победителем Кубка России по баскетболу, обыграв «Пари Нижний Новгород»
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В Екатеринбурге завершился финальный матч Кубка России по баскетболу между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 64:55 (18:12, 12:7, 11:13, 23:23) одержал «Зенит».
Лучшим игроком в составе победителей стал американский защитник Трент Фрейзер, набравший 18 очков и отдавший четыре передачи. Также отличился Георгий Жбанов, у него 11 очков и одна передача.
В «Нижнем Новгороде» самым результативным стал Кейси Шеперд, в его активе 13 очков и две передачи. 11 очков на счету Андрея Воронцевича.
Отметим, что для санкт-петербургского «Зенита» это первая победа в Кубке России.
Winline Кубок России . Финал
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
64 : 55
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Фрейзер, Захаров, Шевчук, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Зубков, Торопов, Хантер, Рыжов
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Ганькевич, Смит, Чадов, Ивлев, Понкрашов, Хвостов, Стребков, Беленицкий, Гафуров, Воронцов, Бабурин
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