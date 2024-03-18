Кайри Ирвинг поделился эмоциями от работы с Лукой Дончичем

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал о работе со своим товарищем по команде Лукой Дончичем на площадке.

«Наша игра выглядит неплохо, да? Теперь, когда вы увидели много наших разных игр, каждый может судить о нашем уровне. Приятно сыграть так много матчей, узнать друг друга и действительно показать, над чем мы работали на практике. Вы, ребята, не сможете увидеть все наши тренировки, потому что на них против нашей второй пятёрки играем только я и Лука, но у нас отличная «химия». Когда парни наносят удары рядом с нами, это значительно облегчает игру», — приводит слова Ирвинга портал Cold Wire.

Напомним, сегодня, 18 марта, «Даллас Маверикс» победил «Денвер Наггетс» со счётом 107:105. В игре отличились Дончич и Ирвинг. Лука помог команде сравнять счёт за 25 секунд до окончания встречи, а Кайри смог забросить решающий скай-хук, который принёс победу «Маверикс».