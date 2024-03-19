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Евролига: расписание всех матчей 19 марта

Евролига: расписание всех матчей 19 марта
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Сегодня, 19 марта, в Евролиге пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 19 марта:

«Анадолу Эфес» – «Олимпиакос» (начало матча — в 20:30 мск)
«Жальгирис» – «Виртус» Болонья (21:00 мск)
«Альба» – «Реал Мадрид» (22:00 мск)
«Маккаби» Тель-Авив – АСВЕЛ (22:05 мск)
«Партизан» – «Баскония» (22:30 мск).

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В прошлогоднем финале испанская команда была сильнее сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

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