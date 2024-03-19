Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ЦСКА отреагировали на смерть своего воспитанника Антона Петухова

Баскетбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования родным и друзьям форварда БК «Барнаул» Антона Петухова, трагически погибшего в Красноярске. Об этом информирует пресс-служба московской команды.

«От имени игроков, тренеров, работников и болельщиков ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и друзьям форварда БК «Барнаул» Антона Петухова, трагически погибшего в Красноярске», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, сегодня, 19 марта, стало известно, что тело Антона обнаружили в Емельяновском районе Красноярского края. Баскетболист пропал в ночь с 30 на 31 декабря.

Петухов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб он выступал с 2020 по 2023 год. В составе армейцев Антон стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).

Минувшим летом форвард начал новый этап карьеры во взрослом баскетболе, подписав контракт с клубом «Барнаул», который выступает в Суперлиге.