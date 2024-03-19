«Зачем лишать?» Игрок «Зенита» Эртель высказался о запрете играть за сборную Франции

Защитник «Зенита» Томас Эртель прокомментировал решение сборной Франции отстранить его от выступления в национальной команде. Французская федерация приняла эту меру после перехода Эртеля в российскую команду.

«В одном из российских клубов есть французский волейболист, который выступает за сборную, никаких проблем. Наша баскетбольная федерация — единственная, которая запрещает своим игрокам выступать за сборную тем, кто играет в России. Я этого не понимаю, это глупо.

Олимпийские игры в Париже — то, что проходит раз в сто лет. Зачем меня лишать этого?» – — сказал Эртель на канале Deux Nuits Avec в YouTube.

Напомним, Французская федерация баскетбола в 2022 году обязала игроков подписать специальное письмо, в котором те должны были подтвердить, что понимают об угрозе невызова в сборную в случае перехода в команду из Российской Федерации или Беларуси. Томас такое письмо подписал.