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Леброн Джеймс назвал игрока с самым высоким баскетбольным IQ

Леброн Джеймс назвал игрока с самым высоким баскетбольным IQ
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал игрока с самым высоким баскетбольным IQ, среди тех, с кем ему приходилось играть.

«Рэджон Рондо, конечно же. Он умеет анализировать ситуацию на площадке, импровизировать, я удивлён, что он до сих пор не тренирует на самом высоком уровне. Думаю, это потому что он не хочет этим заниматься. Я это понимаю. Кому хочется постоянно разбираться с этими богатыми, привилегированными парнями?», — заявил Джеймс на подкасте Mind Your Game.

Вместе с Рондо Леброну удалось выиграть чемпионство 2020 года. Джеймс играл против Рэджона в нескольких сериях плей-офф Восточной конференции, когда разыгрывающий выступал за «Бостон Селтикс». Рэджон завершил карьеру в 2022 году.

Рондо и Джеймс тренируют старшеклассников на турнире Nike

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