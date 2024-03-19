Леброн Джеймс — о Стефене Карри: этот маленький, светлокожий ублюдок!

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, как Стефен Карри поменял баскетбол после прихода в лигу.

«Когда в 2008 или 2009 году или когда там этот маленький, светлокожий ублюдок из «Голден Стэйт» пришёл в лигу? В общем он поменял целый наратив. Он единолично поменял восприятие людей фразы «Никакой лидерство не может быть безопасным». Он как Патрик Махоумз (квотербек «Канзас-Сити Чифс» — Прим. «Чемпионат») прямо сейчас.

Кто поменял баскетбол при моей жизни? Мы, естественно, все знаем, что для баскетбола сделал Майкл Джордан. Но что касается наших времён, то самые влиятельные фигуры — Стефен Карри и Аллен Айверсон», — заявил Джеймс в подкасте Mind Your Game.

Леброн Джеймс и Стефен Карри четырежды встречались в финалах НБА.

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