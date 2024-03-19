Сабонис повторил достижение Кевина Лава, Мозеса Мэлоуна и Элвина Хэйса по дабл-даблам

Литовский баскетболист, тяжёлый форвард команды «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис повторил достижение Кевина Лава, Мозеса Мэлоуна и Элвина Хэйса по дабл-даблам. Сабонис стал четвёртым игроком, который оформил 50 дабл-даблов подряд в одном сезоне за последние 50 сезонов. Об этом сообщает NBA.com/Stats в социальной сети Х (бывший Twitter).

Кевин Лав отметился 53 дабл-даблами кряду в сезоне-2010/2011. Мозес Мэлоун оформил 50 дабл-даблов в сезоне-1978/1979, а Элвин Хэйс — 55 дабл-даблов в сезоне-1973/1974.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Домантас Сабонис принял участие в 67 матчах за «Сакраменто Кингз», набирая в среднем за игру 20,1 очка, совершая 13,7 подбора и отдавая 8,3 результативной передачи.