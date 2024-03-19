Леброн Джеймс: я родился с игровым IQ и мог бы заняться любым видом спорта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о том, как у него развился интеллект и понимание баскетбола.

«Я начал размышлять на паркете с самого детства. Я сразу начал думать, рождаются ли атлеты с баскетбольным IQ сразу, или это то, чему тебя обучают, а потом оно срабатывает?

Я мог на ходу поменять комбинацию на паркете, начиная с восьми лет. Неважно, что была за задумка, пас под прорыв в «краску» или что-то другое. Думаю, что я родился с игровым IQ и мог бы заняться любым видом спорта. Баскетбол — это просто то, что я решил выбрать из предложенных вариантов и, возможно, мне было суждено этим заняться. И я смог поднять баскетбол на совершенно другой уровень», — заявил Джеймс на подкасте Mind Your Game.

Вокальные навыки Леброна Джеймса