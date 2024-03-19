Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Баскония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны финансовые подробности соглашения команды из Дубая и Лиги ABA

Стали известны финансовые подробности соглашения команды из Дубая и Лиги ABA
Комментарии

Раскрыты финансовые подробности соглашения команды из Дубая и Лиги ABA, сообщает Basket News. Клуб покроет все расходы на проезд и проживание.

Дубайская сторона внесёт не менее € 2,5 млн за сезон:

• Гонорар в размере € 1,7 млн за сезон.

• Полное покрытие расходов на проживание для всех участвующих команд лиги, включая судей и официальных лиц, на сумму € 200 тыс. за сезон.

• Полное покрытие всех расходов на перелёты команд и официальных лиц, направляющихся в Дубай на выездные игры и обратно. Стоимость — примерно € 600 тыс. за сезон.

Лига ABA включает в себя клубы из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории и Северной Македонии. В следующем сезоне сыграют 16 коллективов вместо 14.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android