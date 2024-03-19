Стали известны финансовые подробности соглашения команды из Дубая и Лиги ABA

Раскрыты финансовые подробности соглашения команды из Дубая и Лиги ABA, сообщает Basket News. Клуб покроет все расходы на проезд и проживание.

Дубайская сторона внесёт не менее € 2,5 млн за сезон:

• Гонорар в размере € 1,7 млн за сезон.

• Полное покрытие расходов на проживание для всех участвующих команд лиги, включая судей и официальных лиц, на сумму € 200 тыс. за сезон.

• Полное покрытие всех расходов на перелёты команд и официальных лиц, направляющихся в Дубай на выездные игры и обратно. Стоимость — примерно € 600 тыс. за сезон.

Лига ABA включает в себя клубы из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории и Северной Македонии. В следующем сезоне сыграют 16 коллективов вместо 14.