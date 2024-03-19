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Защитник «Зенита» Эртель заявил о желании вернуться в еврокубки

Защитник «Зенита» Эртель заявил о желании вернуться в еврокубки
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34-летний французский легионер санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель рассказал о желании вернуться в Евролигу.

«Регрессирую ли я без Евролиги? Не думаю, но это правда, что меня бесит, что я там не играю. Вот почему в следующем году мы посмотрим, что произойдёт, но моя цель в том, чтобы вернуться в Евролигу», — сказал Эртель на канале Deux Nuits Avec в YouTube.

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В нынешнем сезоне Томас Эртель принял участие в 21 матче за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру набирая 13,8 очка, совершая 2,4 подбора и отдавая 8,4 результативной передачи. В данный момент сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке турнирной таблицы группы А Единой лиги.

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