Леброн Джеймс разобрал один из атакующих аспектов НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о ситуации, когда команда совершает бросок в конце четверти, чтобы завоевать ещё одно владение в атаке.

«Я скажу тебе, что меня убивает — бросок для того, чтобы завоевать ещё одно владение в атаке в конце четверти. Я понимаю, почему это важно. Очевидно, дело в цифрах: вы получаете два владения мячом, другая команда – одно владение мячом. Но то, что люди иногда не учитывают, — это четыре-пять владений мячом перед этим.

Мы сейчас в хорошей форме в этой игре? Нанесли ли мы хоть один хороший бросок за последние две с половиной минуты? Если мы этого не сделали, зачем мне бросать со сверхдальнего расстояния только ради дополнительного владения? Почему бы не сыграть великолепно? Великолепное действие в конце третьей четверти может дать нам импульс перед заключительными 12 минутами», — сказал Джеймс в подкасте Mind Your Game.