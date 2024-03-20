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Вембаньяма побил рекорд Шакила О'Нила по блок-шотам в НБА для молодых игроков

Вембаньяма побил рекорд Шакила О'Нила по блок-шотам в НБА для молодых игроков
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Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 107:113.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Джонс - 22, Васселл - 19, Джонсон - 14, Сохан - 13, Вембаньяма - 12, Брэнэм - 11, Шампани - 6, Осман - 5, Барлоу - 4, Уэсли - 1, Грэм, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Ирвинг - 28, Дончич - 18, Экзам - 16, Гэффорд - 13, Лайвли - 12, Вашингтон - 8, Хардуэй-младший - 5, Клебер - 5, Харди - 4, Джонс - 4, Пауэлл, Лоусон, Моррис

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 12 очков (3 из 13 с игры), 11 подборов, шесть блок-шотов, три результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» французского центрового по итогам встречи составил «+5».

Таким образом, 20-летний баскетболист обошёл Шакила О'Нила (19) и занял чистое первое место в истории лиги по количеству игр как минимум с пятью блок-шотами до 21-летнего возраста — 20. Отметим, что в пятёрку лучших также входят Энтони Дэвис (14), Джош Смит (13) и Кевин Гарнетт (10).

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