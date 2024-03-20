Дабл-дабл и 35 очков Йокича помогли «Денверу» победить на выезде «Миннесоту»

В ночь с 19 на 20 марта мск на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс». Победу со счётом 115:112 одержали гости.

Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), оформивший дабл-дабл — на его счету 35 очков и 16 подборов, а также две результативных передачи. Энтони Эдвардс («Миннесота») набрал 30 очков при восьми подборах и восьми передачах.

Для «Наггетс» эта победа стала шестой в семи последних матчах регулярного чемпионата и позволила выйти на второе место в турнирной таблице Западной конференции, опередив «Миннесоту» в погоне за «Оклахома-Сити Тандер». «Тимбервулвз» прервали трёхматчевую победную серию.