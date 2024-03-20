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Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс 112:115, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 20 марта

Дабл-дабл и 35 очков Йокича помогли «Денверу» победить на выезде «Миннесоту»
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В ночь с 19 на 20 марта мск на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс». Победу со счётом 115:112 одержали гости.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Макдэниелс - 26, Конли - 13, Андерсон - 12, Гарза - 11, Моррис - 8, Уоррен - 6, Александер-Уолкер - 4, Маклафлин - 2, Мур, Майнотт, Никс, Миллер
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Портер - 26, Маррей - 18, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 9, Холидэй - 6, Браун - 3, Джексон - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Пикетт, Хафф

Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), оформивший дабл-дабл — на его счету 35 очков и 16 подборов, а также две результативных передачи. Энтони Эдвардс («Миннесота») набрал 30 очков при восьми подборах и восьми передачах.

Для «Наггетс» эта победа стала шестой в семи последних матчах регулярного чемпионата и позволила выйти на второе место в турнирной таблице Западной конференции, опередив «Миннесоту» в погоне за «Оклахома-Сити Тандер». «Тимбервулвз» прервали трёхматчевую победную серию.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
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