Турнирные расклады в НБА на 20 марта: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

14 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации завершится регулярный чемпионата, а уже 20-го начнётся раунд плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его раскладами. Напомним, первые шесть клубов из каждой конференции получают прямую путёвку в плей-офф. Коллективы, которые по итогам регулярного чемпионата займут 7-10 места, сыграют в турнире плей-ин.

Формат проведения турнира плей-ин: победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй пары, после чего определится команда, которая окажется в плей-офф под восьмым посевом. Победитель второй пары напрямую выйдет в плей-офф под седьмым посевом. Плей-инн пройдёт с 16 по 19 апреля.

В Западной конференции участие в плей-офф на данный момент гарантировали следующие команды: «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз». На Востоке это «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс», «Кливленд Кавальерс», «Нью-Йорк Никс», «Орландо Мэджик» и «Филадельфии Сиксерс».

В 1/4 финала Востока и Запада встретятся:

Первая пара: первый посев — восьмой посев

Вторая пара: четвёртый посев — пятый посев

Третья пара: третий посев — шестой посев

Четвёртая пара: второй посев — седьмой посев.

Фото: nba.com

В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций. Полуфиналы конференций начнутся 6–7 мая, но могут быть перенесены на 4–5 мая, если серия предыдущего раунда завершится досрочно. Финал конференции запланирован на 21–22 мая, но также может быть перенесён на 19–20 мая, если серия предыдущего раунда завершится досрочно.