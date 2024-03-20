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Леброн рассказал, можно ли считать Джейсона Тейтума элитным игроком НБА

Леброн рассказал, можно ли считать Джейсона Тейтума элитным игроком НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о лидере «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме, признавшись, что считает его элитным игроком.

«Есть замечательное выражение, которое гласит: «Лучший учитель в жизни — это опыт». Джейсону 25 лет, и, по-моему, он четыре раза был в финале конференции и ещё один раз – в финале НБА. Я выиграл свой первый турнир только в 28. Йокич, как мне кажется, одержал победу в турнире в 27. Майклу Джордану тоже было 28.

Мы возлагаем большие надежды на Джей Ти, но за свою карьеру он уже одержал немало побед. Очевидно, все хотят увидеть, как он преодолеет трудности, но четыре финала конференции и появление в финале до 26 лет, — это уже элита», — сказал Джеймс на канале Mind the Game Pod w/ LeBron James and JJ Redick в YouTube.

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