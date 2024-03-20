Американский актёр объяснил, почему оценивает Майкла Джордана выше Леброна

Американский комик и актёр Ариес Спирс поделился мнением о сравнении легенды НБА Майкла Джордана и лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Позвольте мне немного поразглагольствовать. Только не перебивайте меня, дайте мне поговорить. Меня тошнит от всяких засранцев. Что они сейчас делают? Плохо отзываются о наших легендах? На самом деле стало модно обесценивать Майкла Джордана. Стараться как-то опозорить Майкла Джордана.

Я понимаю, что молодое поколение хочет чувствовать себя значимым. Они хотят чувствовать, что их время имеет значение. Я это понимаю. Все думают, Леброн Джеймс мне не нравится. Для справки: я испытываю огромное уважение к Леброну. Он входит в мою пятёрку лучших. Считаю ли я, что он лучше Майкла? Нет. Мне плевать, если он наберёт 80 000 очков.

Известен ли Леброн во всём мире так же, как Джордан? Нет. Влиял ли он на игру на уровне Джордана? Нет. Джордан не играет в баскетбол уже более 20 лет, но и сегодня является фаворитом с точки зрения стандарта», — сказал Спирс на канале djvlad в YouTube.